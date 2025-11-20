Condanna definitiva per l’ex deputato regionale Paolo Ruggirello

Condividi

Visualizzazioni 109

La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa e ha confermato, rendendola definitiva, la sentenza di condanna a 12 anni di carcere a carico dell’ex deputato regionale del Partito Democratico, Paolo Ruggirello, imputato nell’ambito dell’inchiesta antimafia “Scrigno”. Gli si addebita il reato di concorso esterno all’associazione mafiosa. L’inchiesta “Scrigno” ruota intorno alla riorganizzazione delle famiglie mafiose di Trapani, Paceco e Marsala. A Ruggirello si contesta di avere pressato per il sostegno elettorale sulla famiglia mafiosa di Trapani, di essere stato punto di riferimento delle cosche nella politica regionale, di essersi adoperato per l’assegnazione di appalti ai clan e di avere incontrato il capomafia Virga in diverse occasioni.