Condanna confermata in Appello per l’ex deputato Ruggirello

La Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Trapani e ha condannato a 12 anni di carcere l’ex deputato regionale del Partito Democratico, Paolo Ruggirello, imputato nell’ambito dell’inchiesta antimafia “Scrigno”. Gli si contesta il reato di concorso esterno all’associazione mafiosa. L’inchiesta “Scrigno” ruota intorno alla riorganizzazione delle famiglie mafiose di Trapani, Paceco e Marsala. A Ruggirello si contesta di avere pressato per il sostegno elettorale sulla famiglia mafiosa di Trapani, di essere stato punto di riferimento delle cosche nella politica regionale, di essersi adoperato per l’assegnazione di appalti ai clan e di avere incontrato il capomafia Virga in diverse occasioni.