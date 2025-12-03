Concorso OSS pilotato a Villa Sofia e le “tracce in anteprima” che inchiodano Totò Cuffaro

Condividi

La presunta macchina di favori e segnalazioni attorno al concorso per la stabilizzazione di quindici operatori socio-sanitari all’ospedale Villa Sofia di Palermo ha portato agli arresti domiciliari l’ex governatore della Sicilia Totò Cuffaro, l’ex direttore generale dell’azienda ospedaliera Roberto Colletti e il direttore del Trauma Center Antonio Iacono. Per Vito Raso, storico collaboratore di Cuffaro, il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

A firmare il provvedimento è il gip Carmen Salustro, che ha accolto la richiesta della procura di Palermo ritenendo che l’ipotesi di corruzione aggravata sia sostenuta da un quadro indiziario definito “pienamente provato”.

Secondo il giudice, sarebbe stato raggiunto un accordo illecito tra Cuffaro e i dirigenti Colletti e Iacono, finalizzato a manipolare il regolare svolgimento del concorso. Le intercettazioni ambientali e le attività investigative avrebbero documentato la consegna in anteprima:

delle domande della prova scritta, degli argomenti previsti per l’orale, e la segnalazione mirata di alcuni candidati. In cambio, Cuffaro avrebbe garantito nomine di rilievo all’interno delle aziende sanitarie, o la promessa di nuovi incarichi per i dirigenti coinvolti.

Il gip sottolinea che le giustificazioni degli indagati non scalfiscono l’impianto accusatorio: Cuffaro ha ammesso “qualche errore”, Iacono ha riconosciuto di aver ricevuto segnalazioni e richieste, mentre Colletti ha tentato di minimizzare l’utilità delle promesse ricevute. Per il giudice, tuttavia, il quadro resta coerente e indicativo di un vero e proprio patto corruttivo.

Almeno sei candidati sarebbero stati “sponsorizzati” da referenti politici e figure legate alla Democrazia Cristiana, il partito di cui Cuffaro è oggi leader nazionale. Le conversazioni intercettate ricostruiscono il momento in cui, il 29 maggio 2024, l’ex governatore consegna a Colletti una lista di nomi corredati dei rispettivi “sponsor”. “D’altronde – commenta Cuffaro in una delle registrazioni – a questo serve… non solo a fare bene al pubblico, ma anche a fare bene alla Democrazia Cristiana”.

Il passaggio più delicato avviene tra il 7 e l’8 giugno 2024: le telecamere dei carabinieri riprendono l’incontro tra Raso e Iacono e immortalano la consegna di una busta bianca, che secondo l’accusa conterrebbe le tracce della prova scritta.

Un altro episodio, interamente registrato, mostra un candidato recarsi direttamente nell’abitazione di Cuffaro. L’ex governatore consegna una busta con i tre argomenti che il candidato avrebbe dovuto studiare in vista della prova fissata per l’11 giugno. Cuffaro spiega: “Fanno tre buste che sorteggerete… però te li devi studiare tutti”.

Il gip Salustro descrive la vicenda come un sistema ben strutturato, in cui ciascun soggetto avrebbe avuto un ruolo nella costruzione di un flusso di utilità reciproche: tracce anticipate, segnalazioni, promesse di carriera. Un meccanismo che, secondo gli inquirenti, avrebbe compromesso la trasparenza del concorso e violato la parità di trattamento tra i candidati.

Con le misure cautelari eseguite questa mattina, l’indagine della procura di Palermo entra ora in una fase decisiva, mentre il mondo della sanità regionale e quello politico osservano con attenzione gli sviluppi di una vicenda che potrebbe avere ripercussioni ben oltre i confini dell’azienda Villa Sofia.