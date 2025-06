Concorso esterno alla mafia e favoreggiamento: assolti tre imprenditori e due poliziotti

Condividi

Il Tribunale di Gela ha assolto dall’imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa tre imprenditori nel settore delle automobili: Salvatore, Rocco e Francesco Luca. Assolto anche il poliziotto, primo dirigente di Pubblica sicurezza, Giovanni Giudice (che ha prestato servizio nelle questure di Gela, Caltanissetta, Agrigento, Perugia e Ancona), imputato di favoreggiamento e che ha rinunciato alla prescrizione. Prescritto il reato per un altro poliziotto, Giovanni Arrogante, per il quale è stata esclusa l’aggravante di mafia. Assolti anche alcuni familiari dei Luca, imputati di riciclaggio. Il processo è scaturito dall’operazione “Camaleonte” nel luglio 2019. La Procura di Gela ha ipotizzato rapporti tra gli imprenditori e il clan mafioso Rinzivillo. Nel corso dell’inchiesta è stato sequestrato un patrimonio pari a 63 milioni di euro che è stato parzialmente restituito.