Concluse indagini per agrigentino violento in carcere

La Procura di Santa Maria Capua Vetere, in Campania, ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a Giuseppe Sottile, 38 anni, di Agrigento, indagato di violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Lui, difeso dall’avvocato Davide Casà, è detenuto nel locale carcere, e avrebbe insultato e poi aggredito un agente di polizia penitenziaria, costringendolo alle cure ospedaliere, allorchè non gli avrebbe consegnato un pacco postale perché pesante oltre il limite consentito.
