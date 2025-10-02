Concessi i domiciliari ad un “pistolero” di Cattolica Eraclea

Redazione
Condividi
Visualizzazioni 47

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, accogliendo l’istanza del difensore, l’avvocato Santo Lucia, ha concesso i domiciliari con braccialetto elettronico a Bernardo Sciortino, 56 anni, di Cattolica Eraclea, appena condannato in abbreviato a 3 anni e 2 mesi per porto, detenzione e ricettazione di un’arma clandestina. Sciortino è stato arrestato dai Carabinieri perché in prossimità di un controllo ha gettato dal finestrino dell’auto una pistola revolver marca Smith & Wesson calibro 38 Special, con matricola abrasa e cinque colpi inseriti. Dentro l’automobile fu trovato anche un coltello a serramanico di 22 centimetri.

Notizie correlate

Leave a Comment