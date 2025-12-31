Concerto di Capodanno: attivo il servizio Bus Navette gratuito di TUA

In occasione del Concerto di Capodanno che si terrà questa sera in Piazza Marconi, la TUA – Trasporti Urbani Agrigento, in collaborazione con il Comune di Agrigento, mette a disposizione dei cittadini e dei visitatori un servizio di trasporto gratuito di bus navette per agevolare gli spostamenti verso l’area dell’evento.
Il servizio navette bus TUA sarà attivo dalle ore 22:00 del 31 dicembre 2025 alle ore 02:00 del 1° gennaio 2026, collegherà il parcheggio di Piazzale Ugo La Malfa all’area del Concerto (Via Crispi, nei pressi della Banca d’Italia).