Concerto di Capodanno: attivo il servizio Bus Navette gratuito di TUA ed Ecclesia Viva

In occasione del Concerto di Capodanno che si terrà questa sera in Piazza Marconi, la TUA – Trasporti Urbani Agrigento e l’associazione Ecclesia Viva, in collaborazione con il Comune di Agrigento, mettono a disposizione dei cittadini e dei visitatori un servizio di trasporto gratuito di bus navette per agevolare gli spostamenti verso l’area dell’evento.

Il servizio navette bus TUA sarà attivo dalle ore 22:00 del 31 dicembre 2024 alle ore 03:00 del 1° gennaio 2025, collegherà il parcheggio di Piazzale Ugo La Malfa all’area del Concerto (Via Crispi, nei pressi della Banca d’Italia). Al termine della manifestazione sarà garantito il ritorno verso il parcheggio.

Per quanto riguarda il Servizio Navetta Green dell’Associazione Ecclesia Viva, questo sarà attivo dalle ore 21:30 alle 22:30 e poi dalle 01:00 alle 02:30.

Di seguito le tratte con annesse fermate:

Navetta Green Linea 1

(Andata e Ritorno)

• Capolinea Viale della Vittoria (provveditorato agli studi)

Via Giovanni XXIII

Via De Gasperi

Via Cicerone

P.le Rosselli

Via San Vito

Via Erodoto

Via Giovanni XXIII

Viale della Vittoria (capolinea)

Navetta Green Linea 2

(Andata e Ritorno)

• Prefettura (capolinea)

Via Gioeni (Parcheggi e aree limitrofe Madonnina) Via XXV Aprile

Via Imera

Prefettura (capolinea)

Si precisa che non saranno operative navette dai parcheggi di Piano San Gregorio e del Tempio di Giunone.

Il Comune di Agrigento, la TUA e l’Associazione Ecclesia Viva invitano tutti, cittadini e visitatori, a usufruire di questi servizi per vivere al meglio la serata di festa.