Con la bici cade e sbatte contro un muro, greve un bambino di Favara

Si trova ricoverato presso l’ospedale palermitano Di Cristina il piccolo che oggi è rimasto gravemente ferito a causa di un incidente avvenuto con la propria bicicletta.

Il bimbo mentre stava facendo alcuni giri in bici nel centro di favara ad un certo punto ha perso il controllo della stessa ed è andato a sbattere contro un muro. Le sua condizioni, subito dopo l’incidente, sono apparse serie e i sanitari giunti sul posto, capita la situazione, hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha provveduto a trasportare il bimbo a Palermo.

La prima diagnosi è un trauma craneofacciale di una certa entità e pertanto nelle prossime ore il piccolo dovrà subire un intervento chirurgico.

La notizia ha fatto immediatamente il giro di Favara ed è per questo che i genitori degli alunni della seconda classe del plesso scolastico “B. Urso” dell’istituto comprensivo “A. Camilleri”, hanno promosso per sabato 13 settembre, alle ore 19, un momento di preghiera presso la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, per dare sostegno e forza al piccolo e alla sua famiglia.