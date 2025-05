Con “Gente di facili costumi” si conclude la stagione al Teatro “Pirandello”

Condividi

Si conclude la stagione al Teatro Pirandello di Agrigento. Martedì prossimo, 6 maggio, alle ore 21, e poi mercoledì 7 alle ore 17:30, sarà in scena l’ultimo spettacolo in cartellone: “Gente di facili costumi”, commedia scritta da Nino Marino e Nino Manfredi, diretta da Luca Manfredi e prodotta da La Pirandelliana. Sul palco Flavio Insinna e Giulia Fiume, protagonisti di un duetto ironico, tenero e tagliente. Scenografia di Luigi Ferrigno, costumi di Giuseppina Maurizi, per uno spettacolo della durata di due ore, diviso in due atti, prodotto nel 2024.