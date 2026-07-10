“Comuni”: proficuo confronto Anci e Ingala

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L’Associazione dei Comuni di Sicilia ha incontrato l’assessore regionale agli Enti locali, Elisa Ingala. I dettagli su quanto emerso.

Maggiori trasferimenti agli enti locali, semplificazione burocratica e approvazione del disegno di legge sul Consiglio delle Autonomie locali sono stati i temi al centro dell’incontro tra Anci Sicilia e l’assessore regionale alle Autonomie locali Elisa Ingala. Il presidente dell’associazione Paolo Amenta ha chiesto al governo regionale di completare il finanziamento del Fondo delle autonomie locali, ricordando l’incremento già ottenuto da 350 a 365 milioni di euro ma evidenziando la necessità di ulteriori 20 milioni per il 2026. Anci Sicilia punta inoltre a raggiungere e superare gli 800 milioni di euro complessivi di risorse regionali destinate ai Comuni e sollecita il recupero di 200 milioni dal Fondo di solidarietà nazionale. Il segretario generale Mario Emanuele Alvano ha chiesto l’approvazione del disegno di legge sul Cal, definendolo uno strumento indispensabile di confronto tra Regione ed enti locali e ricordando che la Sicilia è l’unica regione italiana a non averlo ancora istituito.

L’assessore Ingala ha assicurato collaborazione e annunciato un tavolo tecnico per affrontare le difficoltà finanziarie dei Comuni, le situazioni di dissesto e le carenze di personale. Tra le priorità indicate figurano la stabilizzazione dei precari, il rafforzamento degli organici, la riforma della dirigenza e il ripristino dell’elezione diretta delle Province. Sul Cal, Ingala ha confermato che il disegno di legge, già approvato dalla giunta, arriverà presto all’Ars. Il confronto ha ribadito la necessità di un rapporto più stretto tra istituzioni regionali e amministrazioni locali per garantire servizi più efficienti ai cittadini siciliani.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)