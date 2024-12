Comuni e Regione, stabilizzazioni e assunzioni

Condividi

Natale e doni sotto l’albero: a Favara 283 dipendenti comunali precari hanno firmato il contratto a tempo indeterminato. Alla Regione assunti 246 nuovi lavoratori. Dettagli e interventi.

Dipendenti Favara

Dopo 35 anni di attesa, per alcuni meno, e altri ormai prossimi alla pensione, sono stati firmati i contratti di lavoro a tempo indeterminato che stabilizzano 283 dipendenti precari del Comune di Favara. La cerimonia si è svolta nell’anfiteatro “San Francesco”. Il sindaco Antonio Palumbo, per sottolinearne la solennità, ha donato ai firmatari del contratto una “penna ricordo” con cui hanno firmato l’agognato foglio di carta. Sono stati presenti anche la giunta, il consiglio comunale e i deputati agrigentini Giovanna Iacono, Lillo Pisano, Ida Carmina e Serafina Marchetta. Palumbo ha commentato: “E’ stato un giorno di festa. Una nuova fase di vita si apre per 283 lavoratori ex Asu ed ex Precari del nostro Comune. E’ un traguardo per cui abbiamo lavorato a lungo, che è frutto di un lavoro collettivo che ha visto il contributo di tutti: la deputazione regionale e nazionale, i sindacati, il Consiglio comunale. E’ il miglior modo per augurare Buon Natale a queste famiglie per un risultato raggiunto da tanti lavoratori. Ho voluto iniziare la cerimonia ricordando i tanti dipendenti che non ci sono più e che non sono arrivati a festeggiare questo traguardo. A loro va il nostro pensiero”.

E nel frattempo è stata festa anche a Palermo per le assunzioni di 246 dipendenti regionali tra 134 funzionari che saranno dislocati negli assessorati, 96 istruttori da destinare ai Centri per l’impiego, 11 stabilizzati del Fondo Coesione e 4 centralinisti non vedenti. Tutte le assunzioni sono state rese possibili grazie all’accordo con il governo nazionale del 2023 che ha sbloccato concorsi e scorrimenti di graduatorie sulla base del percorso di risanamento dei conti pubblici intrapreso dal governo Schifani. E il presidente così si è rivolto ai neo dipendenti durante il taglio del panettone: “E’ una giornata importante per tutti voi, ma lo è anche per me, per questo ho voluto essere qui nonostante gli impegni legati alla discussione della legge Finanziaria. La vostra assunzione rappresenta un’iniezione di nuova linfa nella nostra pubblica amministrazione. Conto sul vostro contributo per la sua modernizzazione, perché funzioni sempre nel segno dell’efficienza”.

E l’assessore alla Funzione pubblica, Andrea Messina, ha aggiunto: “Sono assunzioni per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini siciliani. Andremo avanti anche l’anno prossimo con nuovi concorsi, per colmare i vuoti d’organico dovuti alle migliaia di pensionamenti degli ultimi anni. Sono convinto che investire nel capitale umano sia la chiave per avere una macchina amministrativa al servizio della comunità e al passo dei tempi”.