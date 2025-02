Comune Realmonte, il sindaco Lattuca ha azzerato la giunta

Condividi

A Realmonte il sindaco, Sabrina Lattuca, ha azzerato la giunta revocando componenti e deleghe. Nella relativa delibera tra l’altro si legge: “Il provvedimento è stato emesso nell’ottica di un rilancio deciso dell’azione amministrativa, atta a rendere più agile l’azione politica amministrativa del governo cittadino, passo fondamentale per il conseguimento dei tanti obiettivi posti come meta da raggiungere entro fine mandato, attesi gli accadimenti anche in sede consiliare”. Sotto traccia, l’azzeramento della giunta sarebbe legato all’esigenza politica e amministrativa di sanare e risolvere alcune fratture maturate nel consiglio comunale.