Comune di Realmonte: Vigili stagionali amarezza e malcontento

Il Comune di Realmonte nel 2017 indiceva un “Corso-Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’acquisizione di una graduatoria per la successiva assunzione a tempo determinato di “Istruttori di Polizia Municipale”, cat C, con un corso di formazione a carico del bilancio .

Da allora il Comune di Realmonte,fino al 2024, per non rendere vano il lavoro fatto in precedenza e garantire ai cittadini, padri e madri di famiglia, una ulteriore possibilità senza disperdere le risorse utilizzate dall’Ente per la suddetta formazione, ha inserito nei requisiti dei vari bandi succedutesi il riconoscimento dei titoli posseduti da ciascun concorrente, la maggior parte dei quali sono “Realmontini”.

Non si riesce a capire, pertanto, perchè la neo eletta Amministrazione Comunale, con un “avviso pubblico di selezione per esami per la redazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato a carattere stagionale-profilo professionale “Istruttore di Vigilanza”, approvata con Determinazione Dirigenziale N.26 del 09/06/2025, sta avviando un iter che graverà sul bilancio dell’Ente, ulteriori risorse saranno impegnate, infatti, per pagare la commissione, al fine di formare ulteriori eventuali nuove unità, in violazione della precedenza maturata dal personale formato nel 2017 e che da allora ha sempre prestato servizio.

Ora, la domanda che noi vogliamo fare al primo cittadino – che ha già rettificato più volte il bando – poiché contraddittorio e poco chiaro e che risulta essere discriminatorio nei confronti di chi da tanti anni ha prestato servizio per questo Comune – perchè non considerare queste risorse già formate e abilitate pronte al lavoro?

Aspettiamo delle risposte.