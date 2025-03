Comune di Realmonte: Maria Pilato vice sindaco. Domani voto sfiducia

Condividi

Al Comune di Realmonte il sindaco, Sabrina Lattuca, ha nominato Maria Pilato vice sindaco, dopo le polemiche dimissioni di Gloria Arrigo, in attrito politico col sindaco. Maria Pilato, 47 anni, è avvocato civilista cassazionista, e non milita in alcuna formazione politica. Il mandato di Sabrina Lattuca scade nella primavera del 2026. Domani, 14 marzo, il Consiglio comunale voterà sulla mozione di sfiducia al sindaco proposta da 8 consiglieri comunali: Alessandro Pietro Mallia, Irene Pilato, Alessandra Rita Monachino, Teresa Siracusa, Melissa Rita Arcuri, Fabio Incardona, Salvatore Putrone ed Emanuele Fiorica.