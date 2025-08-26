Comune di Favara, assenteismo, 33 avvisi conclusione indagini

Condividi

La Procura di Agrigento, tramite il pubblico ministero, Gloria Andreoli, ha notificato 33 avvisi di conclusione delle indagini preliminari ad altrettanti indagati dipendenti del Comune di Favara presunti assenteisti, tra i badge timbrati al posto di colleghi e il disbrigo di affari personali anziché essere a lavoro al Comune, il tutto documentato dalle indagini dei Carabinieri che si sono avvalsi soprattutto di intercettazioni e pedinamenti. Tra gli indagati vi sono custodi, giardinieri, operatori amministrativi, assistenti, un geometra e anche un ispettore della Polizia Municipale. Entro 20 giorni dalla notifica hanno facoltà di opporre atti o mezzi a difesa. Poi la Procura depositerà istanza di rinvio a giudizio, altrimenti la proposta di archiviazione.