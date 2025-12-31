Comune di Agrigento, traguardo storico: dopo oltre 30 anni ripartono le assunzioni. Grande successo dell’Amministrazione Miccichè

Condividi

Un risultato storico, atteso da oltre trent’anni, che segna una svolta epocale per il Comune di Agrigento. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Miccichè chiude il 2025 con un successo di straordinaria importanza: la ripartenza delle assunzioni e delle stabilizzazioni del personale, un evento che non si verificava da più di tre decenni.

Un traguardo che testimonia il lavoro serio, costante e determinato portato avanti dall’Amministrazione sul fronte del rafforzamento dell’organico comunale, ponendo fine a un lungo periodo di blocco e restituendo all’ente risorse umane fondamentali per migliorare efficienza, funzionalità e qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Nel dettaglio, sono state formalizzate undici nuove assunzioni: sei assistenti sociali provenienti da procedura concorsuale ex Madia, due assistenti sociali tramite mobilità, due dipendenti interni ex LSU e due figure ad alta specializzazione legate al PNRR, un funzionario amministrativo e un ingegnere informatico. Professionalità strategiche che rafforzeranno settori chiave come i servizi sociali, l’innovazione e l’attuazione dei progetti finanziati con fondi europei.

La firma dei contratti, avvenuta presso l’ufficio del sindaco, alla presenza degli assessori Marco Vullo e Patrizia Lisci e del presidente del Consiglio comunale Giovanni Civiltà, rappresenta un momento simbolico e concreto allo stesso tempo: la dimostrazione che il Comune di Agrigento torna finalmente ad investire sulle persone e sul futuro dell’ente.

A questo importante risultato si aggiunge la pubblicazione degli avvisi per 31 progressioni verticali, ulteriore segnale della volontà dell’Amministrazione di valorizzare il personale interno e di promuovere la crescita professionale delle risorse già in servizio.

“Si tratta di un risultato che non si verificava da circa trent’anni – hanno dichiarato il sindaco Miccichè e l’assessore al Personale Marco Vullo –. L’assunzione e la stabilizzazione di queste figure rappresentano un passo decisivo per lo sviluppo organizzativo del Comune, per l’efficienza amministrativa e per il miglioramento concreto dei servizi alla comunità”.

Un successo politico e amministrativo che segna un cambio di passo netto nella gestione del Comune di Agrigento. Dopo anni di immobilismo, l’ente torna ad assumere, a programmare e a guardare al futuro con maggiore solidità. Un traguardo storico che rafforza la macchina comunale e restituisce fiducia ai cittadini.