Comune di Agrigento, semaforo verde dell’amministrazione Miccichè alla rottamazione

Nell’ambito della Legge di Bilancio 2025 n.199, che reintroduce per i Comuni la possibilità di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate tributarie, il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha firmato un atto di indirizzo al Dirigente del Settore IV, il dott. Giovanni Mantione, per predisporre la proposta di regolamento da sottoporre al Consiglio Comunale.

E Miccichè afferma: “Viene così avviato l’iter di adesione alla rottamazione, al fine di verificare la possibilità della definizione agevolata delle entrate comunali non pagate. Si tratta di un’opportunità importante che ci consente di creare le condizioni per incoraggiare i contribuenti a risolvere in maniera complessiva la posizione debitoria maturata negli anni e, al tempo stesso, poter garantire consistenti flussi di liquidità alle casse comunali da destinare a risorse per il potenziamento dei servizi, che per la ridotta capacità di riscossione dei tributi sono stati penalizzati. Del resto, la crescita a regime del livello di rispetto degli obblighi di pagamento dei tributi da parte dei cittadini rappresenta l’unica strada percorribile per assicurare sviluppo alla città e un livello equo di tassazione per tutti i cittadini.”