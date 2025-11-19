Comune di Agrigento, c’è tempo fino a domani per aderire all’avviso “Democrazia Partecipata”

Condividi

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e l’assessore alle Politiche sociali, Marco Vullo, informano la cittadinanza che alle ore 24 di domani giovedì 20 novembre scade il termine per aderire all’avviso pubblico per la presentazione dei progetti relativi alla Democrazia Partecipata 2025.

Miccichè e Vullo lanciano un accorato appello a non rinunciare a tale occasione e a partecipare. E affermano: “E’ un’iniziativa che abbiamo portato avanti con determinazione e che ha prodotto risultati straordinari e un grande coinvolgimento. Anche quest’anno contiamo su una partecipazione ampia, puntando a superare il successo ottenuto lo scorso anno. Rinnoviamo pertanto a coloro che possiedono i requisiti previsti dal Regolamento comunale alla massima partecipazione, presentando proposte e idee utili alla crescita della nostra comunità e al miglioramento della città.”

L’importo erogato e destinato a tali progetti ammonta a 8.000 euro.