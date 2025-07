Comune Agrigento, trend positivo per permessi di costruire e condoni edilizi

Condividi

Allo stato attuale dai permessi per costruire il Comune di Agrigento ha ricavato un aumento del 9% rispetto al 2024, e del 6% rispetto al 2023, raggiungendo nel secondo trimestre del 2025 un valore complessivo di 518.428 euro.

Dai condoni edilizi si riscontra un aumento del 20% dal 2020 raggiungendo nel secondo trimestre del 2025 un valore complessivo di 444.162 euro.

L’assessore ai Lavori pubblici, Gerlando Principato, commenta: “Sono dati che testimoniano il consolidamento di una fase espansiva e di rilancio, frutto anche dell’efficienza amministrativa e della semplificazione delle procedure messe in campo in questi anni.”