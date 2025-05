Comune Agrigento: si lavora per il nuovo Centro per l’impiego

Condividi

La giunta comunale di Agrigento ha richiesto la prima parte, di 450.000 euro, del finanziamento Pnrr per i lavori di ristrutturazione del plesso Tornabene a Monserrato, da adibire a Centro per l’impiego. In proposito l’assessore ai Lavori pubblici, Gerlando Principato, afferma: “Si tratta di un risultato significativo frutto di un lungo lavoro di interlocuzione istituzionale e di pianificazione tecnica, che consentirà di restituire al territorio una sede moderna, accessibile e adeguata a sostenere il rafforzamento dei servizi per il lavoro, nell’ottica di una pubblica amministrazione più vicina ai cittadini e più efficiente. La struttura sarà al servizio della comunità e risponderà agli standard funzionali previsti dal Piano nazionale di potenziamento dei centri per l’impiego. Il progetto è già stato validato dagli uffici regionali competenti e dal Nucleo di valutazione”.