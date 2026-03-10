Comune Agrigento, possibili le istanze per ottenere il Reddito di inclusione

Condividi

Al via la presentazione delle domande per usufruire del servizio di assistenza domiciliare rivolto ai beneficiari dell’ADI (Reddito di Inclusione) e alle persone in condizioni di disagio economico con Isee fino a 10.140 euro. La misura, prevista dall’Azione 2.1 del Fondo Povertà 2023, riguarda i residenti nel Distretto Socio-Sanitario D1, di cui il Comune di Agrigento è capofila, e prevede l’erogazione di voucher digitali per “l’acquisto della prestazione” presso operatori accreditati sulla piattaforma “Servizi Sociali App”. Il servizio offre supporto nelle funzioni della vita quotidiana attraverso prestazioni socio-assistenziali personalizzate secondo bisogni e condizioni di salute dell’utente. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 24:00 del 20 marzo. L’Assessore ai Servizi Sociali, Marco Vullo, sottolinea l’attenzione verso chi si trova in difficoltà e l’impegno costante a fornire aiuto concreto, sostenendo la dignità delle persone e la tutela dei cittadini attraverso gli strumenti disponibili a enti e istituzioni.