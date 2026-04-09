Comune Agrigento, ok alla Definizione agevolata tributi locali. L’apprezzamento del sindaco Miccichè

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Sulla base di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2025 n.199, che reintroduce la facoltà per i Comuni, già prevista dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, ieri il Consiglio Comunale di Agrigento ha approvato un regolamento contenente particolari disposizioni finalizzato a favorire il recupero dei crediti di difficile esigibilità, a ridurre il contenzioso pendente e a incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti, nel rispetto degli equilibri di bilancio dell’Ente.

Condivisione e apprezzamento esprime il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, che afferma:

“E’ un grande risultato ottenuto grazie allo straordinario lavoro svolto dagli uffici preposti, dal Collegio dei revisori dei conti e dai Consiglieri comunali presenti, che fino a tarda notte hanno lavorato incessantemente per raggiungere e concretizzare questo importante obiettivo. I cittadini avranno dunque la possibilità di regolarizzare, in forma agevolata, la propria posizione contributiva rispetto ai tributi comunali come Imu, Tari, Tasi, Cup, sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, ogni altra entrata tributaria o patrimoniale di competenza comunale, nei limiti dell’art. 1, comma 109, della legge n. 199/2025. Si tratta dei debiti risultanti da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2023. Un sentito ringraziamento lo rivolgiamo all’Assessore al Bilancio, Patrizia Lisci, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Dirigente del Settore IV dott. Giovanni Mantione, al Segretario Generale dottoressa Maria Concetta Floresta, al Presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Civiltà e a tutti i consiglieri presenti in aula per aver reso possibile che questo importante traguardo potesse concretizzarsi.”