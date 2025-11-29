Comune Agrigento, inchiesta “Self Service”: tre assoluzioni

Condividi

Agrigento, 29 novembre 2011: illeciti tra concessioni e autorizzazioni edilizie. Blitz della Digos, Squadra mobile e Procura di Agrigento. E’ l’inchiesta “Self Service”. Ordinanze cautelari al Comune di Agrigento. In Cassazione il 20 dicembre del 2021 è stato assolto da un’ipotesi di abuso d’ufficio, con la formula “perchè il fatto non sussiste”, l’ex capo dell’Ufficio tecnico comunale, Sebastiano Di Francesco, 66 anni. Per altre imputazioni analoghe, già prescritte in Appello, è stato disposto un secondo processo d’Appello. Sentenza di condanna annullata e rinvio in Corte d’ Appello per due Vigili urbani, Rosario Troisi, 67 anni, e Calogero Albanese, 65 anni, già in servizio nella squadra anti-abusivismo della Polizia Municipale, ai quali si contesta un non veritiero verbale di controllo in un cantiere. Ebbene adesso nel secondo processo d’Appello il presidente della Corte, Vittorio Anania, ha assolto i tre imputati a fronte dell’abolizione del reato d’abuso d’ufficio. Assoluzione nel merito a favore di Albanese per non avere falsificato il verbale. Gli imputati sono stati difesi dagli avvocati Angelo Nicotra, Lillo Fiorello e Vincenzo Caponnetto.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)