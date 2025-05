Comune Agrigento, in corso 14 progetti di pubblica utilità con 172 impiegati

Condividi

Visualizzazioni 93

Al Comune di Agrigento, su iniziativa dell’assessore alle Politiche sociali, Marco Vullo, sono in corso 14 progetti di pubblica utilità con 172 partecipanti, tra beneficiari dell’SFL, il supporto formazione lavoro, e dell’ADI, assegno di inclusione. Nel dettaglio 75 persone sono impegnate nella pulizia delle aree intorno alla propria residenza e a supporto della pulizia delle ville comunali. Altri 74 a supporto nella pulizia delle scuole, 15 negli uffici comunali, e 8 in attività di assistenza agli anziani. L’assessore Vullo sottolinea: “Agrigento si configura come ente virtuoso nelle azioni di inclusione sociale e lavorative nei confronti dei soggetti meno abbienti ed in contrasto con le nuove povertà”.