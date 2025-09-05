Comune Agrigento, Flavia Contino aderisce a Fratelli d’Italia

Condividi

Il consigliere comunale di Agrigento, Flavia Contino, ha aderito a Fratelli d’Italia. E afferma: “Ringrazio il capogruppo Simone Gramaglia e tutti i colleghi di Fratelli d’Italia per avermi accolta con grande affetto. Mi metto da subito a disposizione del partito per lavorare insieme alla crescita della comunità”. Il presidente provinciale del partito di Giorgia Meloni, Adriano Barba, sottolinea: “Con l’arrivo del consigliere Flavia Contino, Fratelli d’Italia conferma la propria centralità nello scenario politico agrigentino.”