Comune Agrigento, da Gramaglia voto contrario ai documenti contabili

Il consigliere comunale di Agrigento Simone Gramaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha voto no ai documenti contabili proposti all’ordine del giorno.

E afferma: “In data 29 dicembre, nella mia qualità di Consigliere Comunale ho espresso voto contrario in occasione della seduta consiliare relativa all’approvazione del Bilancio di previsione 2025–2027, del Rendiconto 2024 e del Bilancio consolidato 2024.

Il voto contrario è stato determinato dal fatto che sarebbe stato più semplice uscire prima della votazione dei predetti atti relativi agli strumenti finanziari, ma la scelta di restare in Aula, seppur più difficile, denota assunzione di responsabilità personale poiché la manifestazione di voto contrario è dettata esclusivamente alla mancata possibilità di dare ai consiglieri comunali, nei tempi e nei termini dovuti per leggi, norme, statuti e regolamenti, la possibilità oltre che di una analisi approfondita anche quella di presentare eventuali emendamenti in favore delle fasce più deboli.

Tuttavia, per senso di responsabilità e rispetto istituzionale, ho ritenuto doveroso garantire la mia presenza in Aula, consentendo così il mantenimento del numero legale necessario alla votazione degli strumenti finanziari.

Una mancata approvazione degli stessi avrebbe infatti prodotto gravi conseguenze per l’Ente e per la comunità, tra cui:

• l’impossibilità di completare le ore lavorative per i dipendenti ex precari;

• il blocco delle progressioni verticali e orizzontali del personale comunale;

• la mancata assunzione di n. 8 assistenti sociali;

• la stabilizzazione di n. 2 ASU;

• la stabilizzazione di n. 2 tecnici PNRR.

Inoltre, senza l’approvazione degli atti contabili, non sarebbe stato possibile avviare le visite agli aventi diritto, con la conseguente revoca del Reddito di Inclusione, un notevole ritardo nelle pratiche di sostegno alle fasce più deboli e il concreto rischio di perdita di finanziamenti e agevolazioni regionali e statali.

La mia scelta, pur nella chiarezza della posizione politica espressa con il voto contrario, è stata quindi guidata esclusivamente dalla tutela dell’interesse pubblico, dalla salvaguardia dei diritti dei lavoratori e dalla necessità di evitare ulteriori danni ai cittadini più fragili”.