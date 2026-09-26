Comune Agrigento, costituite le sei Commissioni consiliari

Redazione
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Il Consiglio comunale di Agrigento ha approvato la composizione delle sei commissioni consiliari permanenti.

La prima commissione, competente in materia di personale, servizi comunali e sviluppo economico, sarà composta da Valentina Cirino (Lega), Angelo Vaccarello (MPA), Simone Gramaglia (Fratelli d’Italia) e Irene Fucà (area Sinistra-Verdi).

La seconda commissione, che seguirà i lavori pubblici, l’urbanistica, l’assetto del territorio, la viabilità, il traffico e l’ambiente, vedrà la presenza di Gerlando Piparo (Fratelli d’Italia), Sandro Fanara (PD), Ilaria Settembrino (MPA) e Geraldo Alongi (Forza Italia).

Per la terza commissione, dedicata ai servizi sociali e alla sanità, sono stati designati Marcello Fattori (Forza Azzurri), Alessandro Svettini (Controcorrente), Fabio Catania (Democrazia Cristiana) e Giuseppe Salvatore Nocera (Democrazia Cristiana).

La quarta commissione, competente su Finanze, Bilancio e Patrimonio, sarà formata da Giampiero Carta (PD), Pasquale Spataro (Fratelli d’Italia), Gerlando Alonge (MPA) e Costantino Ciulla (Fratelli d’Italia).

Nella quinta commissione, che si occuperà di pubblica istruzione, cultura, sport, turismo e spettacolo, entrano Laura Vento (Fratelli d’Italia), Cristian Licata (Forza Italia), Elvira Mangione (Controcorrente) e Alessia Cantone (Lega).

Infine, la sesta commissione, con competenze in materia di affari istituzionali, Statuto e rapporti con società ed enti partecipati, sarà composta da Davide Cacciatore (Forza Italia), Marco Vullo (MPA), William Giacalone (Forza Italia) e Irene Fucà (Controcorrente).

Con la definizione dei componenti, risultano quindi costituite tutte e sei le commissioni consiliari permanenti, ciascuna composta da quattro consiglieri.

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