Comune Agrigento, avviso per incarico comandante Vigili urbani

Il Comune di Agrigento ha diramato un avviso di manifestazione di interesse ad assumere l’incarico, a titolo gratuito, di comandante della Polizia municipale per un anno e, comunque, non oltre la scadenza del mandato dell’attuale sindaco Miccichè. Proposti solo rimborsi per vitto e spostamenti con mezzo proprio. Pochi giorni addietro è stata proposta l’istanza di condanna a 5 anni di reclusione per corruzione da parte della Procura di Palermo a carico dell’ex comandante della Polizia municipale, Gaetano Di Giovanni.