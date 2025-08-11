Comune Agrigento, a breve si progetterà manutenzione copertura teatro Pirandello

Il Comune di Agrigento – come informa l’assessore ai Lavori pubblici, Gerlando Principato – affiderà a breve l’incarico di progettazione di lavori di manutenzione straordinaria della copertura del teatro Pirandello e di adeguamento dei servizi igienici ricavando anche un bagno per disabili. L’importo è di 560.000 euro, e si tratta di fondi regionali. Dopo la redazione del progetto esecutivo, si procederà all’affidamento dei lavori. Principato sottolinea: “L’amministrazione mantiene gli impegni e sblocca opere da anni in stallo”.
