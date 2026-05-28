Comunali, l’UDC contesta l’esito: “Schede annullate ingiustamente, faremo valere le nostre ragioni”

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Clima ancora teso dopo lo scrutinio delle elezioni comunali. L’UDC rivendica infatti il superamento della soglia del 5% necessaria per partecipare alla ripartizione dei seggi in Consiglio comunale e annuncia possibili iniziative a tutela del risultato ottenuto.

“Da una nostra prima valutazione sui dati attualmente disponibili, seppur ancora provvisori, emerge un risultato che ci consentirebbe di superare la soglia del 5%, permettendoci così di partecipare all’assegnazione dei seggi.

Naturalmente, manteniamo il massimo rispetto per il lavoro degli organi competenti e siamo pienamente consapevoli che gli unici dati ufficiali saranno quelli che verranno certificati dalla Commissione elettorale presieduta da un magistrato.

Attendiamo pertanto con serenità e senso di responsabilità la proclamazione definitiva dei risultati; solo successivamente faremo tutte le valutazioni politiche del caso, con equilibrio, serietà e nel rispetto della volontà degli elettori”.

Lo dichiara il leader dell’Udc on.DecioTerrana.

Nei prossimi giorni si attendono quindi le conclusioni ufficiali della Commissione elettorale, che potrebbero chiarire definitivamente la composizione del nuovo Consiglio comunale.