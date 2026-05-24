Comunali in provincia di Agrigento, affluenza in lieve crescita nel capoluogo: alle 12.30 ha votato il 13,85%

Urne aperte oggi, dalle 7 alle 23, nei nove Comuni della provincia di Agrigento chiamati al rinnovo del sindaco e dei Consigli comunali. Si tornerà a votare anche domani dalle 7 alle 15, subito dopo inizierà lo scrutinio delle schede.
Il dato più atteso riguarda proprio il capoluogo, dove alle ore 12.30 si sono recati alle urne 7.089 elettori su 51.266 aventi diritto. L’affluenza si attesta così al 13,85%, facendo registrare un incremento dello 0,72% rispetto alla precedente tornata amministrativa di cinque anni fa.
Un segnale moderatamente positivo per Agrigento, in un contesto nazionale che invece evidenzia una leggera flessione della partecipazione. Nei circa 800 comuni italiani al voto, infatti, l’affluenza media alle ore 12 è stata del 14,74%, in calo rispetto al 15,75% registrato alla stessa ora nelle precedenti elezioni.
Tra gli altri centri agrigentini chiamati al voto, il dato più alto si registra a Cammarata con il 16,79% dei votanti, mentre la percentuale più bassa è quella di Casteltermini, ferma al 7,59%.
A Ribera ha votato l’11,95% degli elettori, con un aumento dell’1,71% rispetto alle ultime amministrative. Cresce anche Sambuca di Sicilia, che fa segnare il +2,24% e un’affluenza del 13,99%.
Segno negativo invece per Raffadali, dove si registra un calo del 2,88%, e per Siculiana, che perde l’1,10% rispetto alla precedente consultazione.
Affluenza sotto il 11% anche a Camastra, dove ha votato il 10,12% degli aventi diritto.