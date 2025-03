Completamento dei lavori di potenziamento E-Distribuzione di Agrigento nel Comune di Agrigento

Condividi

Un sentito ringraziamento a E-Distribuzione di Agrigento per il completamento dei lavori di potenziamento della rete elettrica che stanno interessando il nostro Comune. In particolare, i lavori hanno coinvolto le aree e le traverse di via Cavaleri Magazzeni. Sono stati realizzati, quindi, i lavori di ripristino del manto stradale di qualificata manifattura dell’intera carreggiata, così come previsto dal regolamento comunale, assicurando allo stesso tempo, la qualità e la vivibilità dei quartieri interessati.

Sono già state ultimate le vie Accursio Miraglia, Guido Guinizelli e parte di via degli Ulivi, e quest’ultima verrà completata grazie a un ulteriore finanziamento ottenuto dalla Regione Sicilia, che ci consentirà di concludere l’intervento in modo completo.

Questo è un altro importante passo verso la modernizzazione della nostra città, in cui infrastrutture più moderne e funzionali si affiancano a interventi che migliorano la sicurezza e la qualità della vita dei nostri cittadini. Un altro impegno mantenuto per una Agrigento sempre più efficiente e accogliente.

Grazie ancora a E-Distribuzione di Agrigento e a tutti coloro che sono stati coinvolti in questa positiva collaborazione!