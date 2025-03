Commissariati i “Fratelli di Sicilia”

Condividi

Giorgia Meloni commissaria Fratelli d’Italia. In Sicilia spedito in missione Luca Sbardella a sostituire i due coordinatori regionali Cannella e Pogliese.

Il romano Luca Sbardella, deputato alla Camera, è stato spedito da Roma come commissario regionale di Fratelli d’Italia in Sicilia. Il provvedimento è stato firmato da Giorgia Meloni. Sbardella sostituisce il vertice regionale del partito, ovvero i coordinatori Giampiero Cannella per la Sicilia occidentale e Salvo Pogliese per la Sicilia orientale. Da tempo si è discusso tra i Fratelli d’Italia siciliani di riassumere il partito in un coordinatore unico, ma i veti incrociati lo hanno finora impedito.

Ecco il perché del commissariamento, ritenuto di conseguenza “fisiologico” e non politico punitivo. Infatti, Cannella commenta: “La scelta di Sbardella è di alto profilo. Si tratta di un dirigente di partito capace, che saprà fare sintesi. Per quel che mi riguarda ero alla guida dal 2013 ed era giunta l’ora di passare il testimone come è naturale che sia”.

Nella lettera d’incarico che la Meloni ha inviato a Sbardella, e per conoscenza a Cannella e Pogliese, lei ha scritto solo poche righe: “Ringraziando Salvatore Pogliese e Giampiero Cannella per il loro prezioso lavoro svolto nel territorio in questi anni, ti comunico che ho provveduto a nominarti commissario regionale per la Sicilia di Fratelli d’Italia. Sono certa che saprai meritarti la fiducia che ti è stata accordata svolgendo il tuo lavoro nell’interesse del partito e della sua crescita”.

Il compito di Sbardella è ottenere una sintesi tra le diverse anime del partito. Non vi sono correnti, ma divergenze sotto traccia tra la Sicilia orientale e occidentale. Poi vi sono i provenienti da “Diventerà Bellissima” di Nello Musumeci. Sbardella quindi traghetterà “Fratelli d’Italia” verso un segretario regionale unico, condiviso e sostenuto da tutti.

