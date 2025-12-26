Commerciante rapinato mentre va in banca

Condividi

Due uomini armati e con il volto coperto lo hanno bloccato in via Cansalamone, portandogli via 10 mila euro. Indaga la Polizia.

Rapina a mano armata nella zona di via Cansalamone, a Sciacca, dove un commerciante di ortofrutta è stato seguito e poi fermato da due malviventi mentre si recava in banca per depositare l’incasso della giornata. I due, con il volto coperto da passamontagna e una pistola in pugno, lo hanno costretto a consegnare i 10 mila euro che aveva con sé, fuggendo subito dopo. Il commerciante ha sporto denuncia e gli agenti del Commissariato di Sciacca hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’agguato e tentare di identificare i responsabili. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili e verificando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona.