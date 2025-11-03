Comitini, il sindaco Nigrelli stabilizza gli ultimi tre impiegati precari

Condividi

Dopo quasi tre decenni di attesa, gli ultimi tre lavoratori comunali ex LSU hanno finalmente ottenuto la stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro, passando a tempo indeterminato. Un traguardo importante che segna la fine di un lungo percorso di precariato e restituisce serenità e sicurezza a tre famiglie del territorio.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Luigi Nigrelli e dall’intera Amministrazione Comunale.

“Sono davvero emozionato e soddisfatto – ha dichiarato il sindaco Nigrelli – perché dopo tanti anni siamo riusciti a dare stabilità e certezza a lavoratori che hanno sempre mostrato impegno e dedizione. Per quanto mi riguarda, sono orgoglioso del lavoro svolto da tutti i miei dipendenti e continuerò a impegnarmi affinché non manchi loro nulla. Abbiamo costruito una squadra solida e affiatata, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.”

Con questa stabilizzazione, l’Amministrazione Comunale compie un ulteriore passo avanti nel percorso di valorizzazione del personale e nel riconoscimento del contributo di chi, per anni, ha garantito con professionalità e senso del dovere i servizi alla cittadinanza.