Comitini, blitz notturno al depuratore Aica: rubati mezzi da lavoro e cavi di rame

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Nuovo furto ai danni di una struttura pubblica nell’Agrigentino. Nel mirino dei malviventi è finito il depuratore Aica di contrada Fiumarazza, nel territorio di Comitini, dove un gruppo di ladri è riuscito a introdursi all’interno dell’area portando via attrezzature e materiale elettrico.

A presentare denuncia ai carabinieri della stazione di Canicattì è stato un dipendente dell’azienda idrica, dopo essersi accorto dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, il raid sarebbe stato compiuto tra il 22 e il 27 luglio, approfittando dell’assenza di sistemi di controllo e videosorveglianza.

I responsabili hanno prima forzato il cancello della guardiola, utilizzata anche come deposito, e poi hanno fatto razzia di tutto ciò che era custodito all’interno. Sono stati portati via tre decespugliatori, una tastiera per computer, una tanica di carburante da 20 litri e altri oggetti presenti nei locali, compresa una macchina per il caffè.

Il danno più rilevante riguarda però l’impianto elettrico della struttura. I ladri hanno infatti manomesso alcuni pozzetti e tagliato diversi cavi in rame, riuscendo ad asportarne circa 150 metri. Un intervento che ha provocato conseguenze sul funzionamento del depuratore, oltre a causare un danno economico ancora in fase di valutazione.

Dalle prime verifiche è emerso che l’impianto non sarebbe dotato né di copertura assicurativa né di telecamere di sorveglianza, elementi che avrebbero potuto agevolare le indagini.

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per cercare di risalire agli autori del colpo. L’episodio si aggiunge alla lunga serie di furti che negli ultimi mesi hanno interessato strutture e infrastrutture pubbliche della provincia di Agrigento, con particolare attenzione da parte dei ladri ai materiali metallici, soprattutto il rame.