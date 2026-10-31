Comitini, banda del buco al distributore Lukoil: rubati 350 euro e danneggiato il sistema automatico

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Colpo notturno lungo la statale 189. I malviventi hanno praticato un foro nella parete dell’ufficio per introdursi nei locali e raggiungere il denaro. Tentato anche il furto nell’accettatore automatico, che custodiva oltre mille euro.

Una vera e propria banda del buco è entrata in azione a Comitini, prendendo di mira il distributore di carburante Lukoil situato lungo la strada statale 189.

Il raid è stato messo a segno nella notte tra il 29 e il 30 ottobre. I malviventi, dopo aver praticato un’apertura nella parete dell’ufficio, sono riusciti a penetrare all’interno dell’impianto e a raggiungere il denaro custodito nei locali.

Una volta dentro, hanno portato via circa 350 euro in contanti. Non contenti, hanno tentato anche di impossessarsi delle banconote contenute nell’accettatore automatico, dove si trovavano oltre mille euro. Il tentativo, però, non è andato a buon fine: il dispositivo è stato danneggiato senza che i ladri riuscissero a completare il prelievo.

Dopo il colpo, i responsabili si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce.

A denunciare l’accaduto sono stati il proprietario del distributore e un dipendente. Sulla vicenda hanno avviato le indagini i carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica del furto e a individuare i responsabili.