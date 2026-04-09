Comitato Aeroporto: lettera ai giovani di Agrigento e Caltanissetta

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Il Comitato per l’aeroporto nella fascia centro – meridionale della Sicilia, tramite il presidente Angelo Principato, lancia un appello ai giovani di Agrigento e Caltanissetta:

Cari giovani di Agrigento e Caltanissetta,

Vi scriviamo per invitarvi a essere protagonisti del futuro delle nostre province. Che viviate ancora qui o che siate partiti per studi o lavoro, arricchendo altre parti d’Italia, come il Nord, e magari coinvolgendo anche i vostri genitori nelle vostre esperienze, vi invitiamo a non dimenticare la vostra terra.

Agrigento e Caltanissetta hanno grandi potenzialità: una storia ricca, un patrimonio culturale unico, paesaggi mozzafiato e risorse naturali importanti. Con l’inserimento di infrastrutture strategiche e grazie alle vostre intelligenze e capacità, possiamo essere un volano per lo sviluppo economico e sociale locale.

Vi invitiamo a essere attivi, a partecipare a iniziative locali, a condividere le vostre idee e a contribuire a rendere Agrigento e Caltanissetta un posto dove vivere, lavorare e crescere con orgoglio. Questi territori possono offrire a tutti opportunità di crescita personale e professionale, innovazione e connessione con le tradizioni e la cultura locale.

Che siate qui o altrove, la vostra partecipazione e il vostro contributo possono fare la differenza per il nostro territorio.

Cordiali saluti,

Suggerimenti per coinvolgere i giovani delle province di Agrigento e Caltanissetta, compresi quelli che sono andati via per studi o lavoro:

Contatti con la diaspora: contattare i giovani che vivono altrove per informarli sulle iniziative e opportunità nel territorio di origine.

Eventi di rientro: organizzare eventi o incontri per i giovani che tornano in visita nella loro terra d’origine, per coinvolgerli in discussioni sullo sviluppo locale.

Storie di successo: condividere storie di giovani che sono tornati o che hanno contribuito allo sviluppo del territorio, anche se vivono altrove, per ispirare altri.

Piattaforme online: creare piattaforme online per connettere i giovani di Agrigento e Caltanissetta ovunque si trovino, per discutere di progetti e opportunità locali.

Potenzialità delle province di Agrigento e Caltanissetta:

Turismo sostenibile: sfruttare il patrimonio culturale e naturalistico per sviluppare il turismo.

Valorizzazione dei prodotti locali: promuovere i prodotti agricoli e alimentari tipici della zona.

Innovazione e connessione con il territorio: favorire l’innovazione e il legame tra i giovani e le risorse locali.

Questa è la nostra sfida: trasmettere a tutti i giovani l’obiettivo di cambiare il volto del nostro territorio, se ne saremo capaci.