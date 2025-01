Come nel gregge, in fila, i politici ad uno ad uno “visitano” l’ospedale di Agrigento solo per criticare. E loro che cazzo fanno per aiutare la sanità siciliana?

Condividi

Sembrano delle pecore, in fila una dietro l’altro, un giorno si e un giorno no. Una passerella che francamente a loro serve solo per dire…io c’ero. Nulla più. Sanno solo criticare una situazione assai malata e che se oggi è ridotta in questo stato certamente la colpa è anche loro o di chi li ha preceduti. Principalmente del mondo politico.

Vadano a battere i pugni nel “palazzi” palermitani e romani invece di trastullare i maroni ad una situazione che oggi più che mai non ha bisogno di passerelle ma di una Politica con la P maiuscola che faccia valere le proprie ragioni e far gridare al massimo tutte quelle che sono le esigenze degli utenti della propria provincia i quali, al contrario di passerelle inutili ed insignificanti, necessitano attenzioni e cure degne di questo nome.

Siete stati eletti non per fare passerelle e segnalare problemi.

Ma per risolverli!