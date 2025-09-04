Coltellate a un 21enne, è grave

Condividi

Un 21enne di origine albanese, residente a Maletto, è arrivato nella notte all’ospedale Cannizzaro di Catania in gravi condizioni a causa di ferite al torace provocate da un accoltellamento. Il giovane, entrato in codice rosso, è stato ricoverato nel reparto di chirurgia toracica e poi trasferito in rianimazione dopo essere stato operato. Nel frattempo un minorenne è stato ricoverato al Policlinico di Catania. Probabilmente i due casi sono collegati. Forse una rissa alla base del ferimento.