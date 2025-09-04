Coltellate a un 21enne, è grave

Un 21enne di origine albanese, residente a Maletto, è arrivato nella notte all’ospedale Cannizzaro di Catania in gravi condizioni a causa di ferite al torace provocate da un accoltellamento. Il giovane, entrato in codice rosso, è stato ricoverato nel reparto di chirurgia toracica e poi trasferito in rianimazione dopo essere stato operato. Nel frattempo un minorenne è stato ricoverato al Policlinico di Catania. Probabilmente i due casi sono collegati. Forse una rissa alla base del ferimento.
Notizie correlate
-
Agrigento: proseguono le attività di disinfestazione e derattizzazione sul territorio comunaleCondividi Visualizzazioni 157 Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e l’assessore alla Sanità, Verde Pubblico e...
-
“Nell’Isola che non c’è. Guida ai borghi fantasma di Sicilia”. Ecco il nuovo libro di Beniamino Biondi domani nel giardino di “A casa di Mammi”Condividi Visualizzazioni 244 Sarà presentato venerdì 5 settembre alle ore 18:30 presso il giardino di “A...
-
Maltrattamenti in famiglia a Palma di Montechiaro: arrestatoCondividi Visualizzazioni 236 A Palma di Montechiaro i poliziotti del locale Commissariato hanno arrestato un uomo...