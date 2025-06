Coltellate a Raffadali

Condividi

A Raffadali un immigrato dalla Tunisia di 19 anni, al culmine di un animato alterco insorto per cause ancora ignote in piazza Progresso, è stato ferito a coltellate da un altro giovane. E’ stato soccorso, non in gravi condizioni, e trasportato ad Agrigento, in ospedale, al “San Giovanni di Dio”. I medici gli hanno applicato dei punti di sutura. Indagini sono in corso ad opera dei Carabinieri della locale Stazione.