Colpo nella notte a Favara, banda in azione in una tabaccheria: danni e refurtiva per circa 15 mila euro

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Furto notturno ai danni di una tabaccheria-ricevitoria situata in via Roma a Favara. Ignoti sono riusciti a introdursi all’interno dell’attività commerciale e a portare via un ingente quantitativo di merce e denaro, per un valore complessivo che si aggirerebbe attorno ai 15 mila euro.

Secondo le prime informazioni raccolte, i malviventi avrebbero scelto di entrare dal retro dell’edificio, evitando l’accesso principale. Dopo aver forzato una grata di protezione e una finestra, si sarebbero aperti un varco per raggiungere i locali della tabaccheria.

Una volta all’interno, i ladri avrebbero agito rapidamente, prelevando numerose stecche di sigarette, tabacchi e il denaro custodito nell’esercizio. Parte del bottino sarebbe stata recuperata anche dalle slot machine presenti nella ricevitoria, che sarebbero state scassinate per impossessarsi di circa 5 mila euro in contanti.

L’episodio è stato scoperto soltanto al mattino, al momento dell’apertura dell’attività. Il titolare, trovandosi di fronte ai segni evidenti dell’effrazione e al locale messo a soqquadro, ha immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e formalizzato la denuncia.

Sul caso stanno lavorando i Carabinieri della Tenenza di Favara, che hanno effettuato i rilievi tecnici e avviato gli accertamenti investigativi. Particolare attenzione è rivolta alle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili per identificare gli autori del colpo e ricostruirne gli spostamenti prima e dopo il furto.

Le indagini proseguono per fare piena luce sull’accaduto e risalire ai responsabili.