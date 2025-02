Condividi

È accaduto a Licata in pieno giorno. I ladri riescono ad entrare in una abitazione in Corso Umberto. I malviventi, con molta probabilità erano a conoscenza degli spostamenti degli abitanti della casa nella quale hanno rubato dei gioielli per un valore di circa 50 mila euro.

E quando la proprietaria di casa ha fatto rientro a casa, ha scoperto il furto e ha subito allertato le forze dell’ordine. I carabinieri sono ora alla ricerca dei responsabili.