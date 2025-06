Colpo di scena al Tribunale di Agrigento. Invece dell’udienza la Procura di Agrigento si reca nello studio dell’ex avvocato Giuseppe Arnone e sequestra carte e computer

Condividi

Colpo di scena questa mattina al Tribunale di Agrigento nel corso di una udienza che non si è mai tenuta che vede imputato l’ex avvocato agrigentino e pluripregiudicato Giuseppe Arnone e parte offesa l’ex presidente del Parco della Valle dei Templi di Agrigento.

All’orario di inizio sembrerebbe che la Procura ha rinviato al prossimo 4 luglio la seduta odierna in quanto ha disposto il sequestro di carte non meglio precisate e del computer dallo studio dell’ex avvocato Arnone in suo uso.

Allo stato non è dato sapere del perchè di questo provvedimento inaspettato e all’improvviso.