Colpo di pistola alla fronte, assassinato un giovane di 21 anni

Torna la violenza inaudita a Palermo, la ferocia che uccide per strada. Un giovane di 21 anni, Paolo Taormina, figlio del titolare di un noto locale del centro città, O Scrusciu”, è stato barbaramente ucciso con un colpo di pistola alla fronte.

A notte inoltrata un gruppo di giovinastri presenti nella zona (Teatro Massimo) nel cuore della movida palermitana, avrebbe picchiato un ragazzo, finito a terra e preso a calci dai delinquenti. Paolo Taormina ha visto la scena ed è intervenuto per cercare di sedare la violenza del branco. E mentre sembrava tutto quasi ritornare alla normalità, un criminale si è sganciato dal branco, ha estratto una pistola e a bruciapelo ha sparato un colpo alla fronte dello sfortunato ragazzo. La morte è stata istantanea e le ambulanze accorse sono tornate mestamente indietro.

Il branco, vista la situazione assai degenerata, si è allontanato a bordo di alcuni scooter.

Adesso la palla passa ai Carabinieri, intervenuti sul posto che dovranno curare le indagini per scoprire chi è stato ad uccidere il giovane 21enne.