Colpo di fucile sulla saracinesca di un bar

Nel pieno centro cittadino di Favara, ignoti, la notte tra giovedi e venerdi mentre l’esercizio commerciale era chiuso, hanno esploso un colpo di fucile calibro 12 contro la saracinesca di un bar di proprietà di un 40enne del luogo.

La matrice sembra essere ab bastanza chiara; si tratta di un atto intimidatorio che adesso è al vaglio da parte dei Carabinieri della locale Tenenza.

Ovvio che non vengo escluse altre ipotesi, ma l’attentato sembra essere la pista più percorribile. Si spera che le telecamere presenti nella zona possano essere di aiuto per individuare i responsabili.

La Procura di Agrigento ha aperto una inchiesta.

