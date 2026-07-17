Colpi di pistola contro un’auto, indagini a Palma di Montechiaro

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Colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro l’automobile di un bracciante agricolo di 48 anni a Palma di Montechiaro. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, che hanno avviato le indagini su ciò che è, con pochi dubbi, un atto intimidatorio. Determinanti potrebbero rivelarsi i video dei sistemi di sorveglianza nella zona. E’ stato interrogato il proprietario dell’auto, alla ricerca di un movente e della mano che ha premuto il grilletto.