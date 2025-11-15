Colpi d’arma da fuoco contro un’automobile a Realmonte

A Realmonte, in via Recinto, nella tarda serata di ieri è accaduto che colpi d’arma da fuoco, verosimilmente una pistola, sono stati sparati contro un’automobile parcheggiata, una Citroen Berlingo di proprietà di un residente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione e del Reparto operativo di Agrigento. Indagini sono in corso. Serpeggia l’ipotesi di una lite degenerata per motivi sentimentali.
Notizie correlate
-
La sanità privata convenzionata solleva le barricateCondividi Visualizzazioni 114 A Palermo il 26 novembre innanzi Palazzo d’Orleans, sede della presidenza della Regione,...
-
Dalla Regione i fondi ai Comuni per ultimo trimestreCondividi Visualizzazioni 124 L’assessore ad interim Schifani autorizza l’anticipo del 60% ai Comuni per l’ultimo trimestre...
-
Regione: l’opposizione lancia mozione di sfiduciaCondividi Visualizzazioni 126 Le opposizioni all’Assemblea Regionale annunciano la presentazione di una mozione di sfiducia al...