Colpi d’arma da fuoco contro un’automobile a Realmonte

A Realmonte, in via Recinto, nella tarda serata di ieri è accaduto che colpi d’arma da fuoco, verosimilmente una pistola, sono stati sparati contro un’automobile parcheggiata, una Citroen Berlingo di proprietà di un residente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione e del Reparto operativo di Agrigento. Indagini sono in corso. Serpeggia l’ipotesi di una lite degenerata per motivi sentimentali.