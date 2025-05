Colpi d’arma da fuoco contro un’automobile a Porto Empedocle

Condividi

A Porto Empedocle, in contrada Ciuccafa, sono stati sparati da mani ignote colpi d’arma da fuoco contro l’automobile, una Dacia Duster, di una coppia, posteggiata in strada, nottetempo. Danni alla carrozzeria. Sul posto sono intervenuti per i rilievi e gli accertamenti i poliziotti del locale Commissariato Frontiera, che, come secondo prassi investigativa, hanno ascoltato i due coniugi, uno di 55 e l’altra di 51 anni.